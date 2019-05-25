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صرف إعانة مالية عاجلة لسائق لودر تعرض لحادث أثناء عمله بكفر الشيخ

السبت، 25 مايو 2019 09:52 م
صرف إعانة مالية عاجلة لسائق لودر تعرض لحادث أثناء عمله بكفر الشيخ إسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، صرف إعانة مالية عاجلة لسائق لودر تعرض لحادث أثناء تأدية عمله، نظرا لظروفه الإجتماعية وأنه لا يمتلك سوى راتبه، وذلك على خلفية وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام مدخل كوبرى الشيخ مبارك الجديد على الطريق الدولى الساحلى، حيث أنه نتج عن الحادث تفحم كابينة السيارة وانقلاب الجزء الآخر من السيارة، مما تسبب فى إعاقة الطريق الدولى.  جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم السبت.

و قام نوبتجى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بإستدعاء سائق اللودر "ر.ر" من منزله وعمل خط سير له وتوجه إلى موقع الحادث، وأثناء ربط سائق اللودر الجنزير باللودر من فوق السيارة المقلوبة، سقط من فوق السيارة على الرصيف، مما ادى الى اصابته بكسر فى قدمه اليمنى وكسر  فى ذراعه الأيمن بكسور مضاعفة، وجرح أعلى الحاجب الأيمن بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى بلطيم المركزى، ثم إلى مستشفى برج البرلس حيث تم تركيب 2 شريحة، ومسامير فى الذراع والساق اليمنى. من جانبه، قال محافظ كفرالشيخ: "هذا واجبنا تجاه أبنائنا ورعايتهم من أولى اهتمامتنا".


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