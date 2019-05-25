صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "قرنفيل" بالقناطر تضم 6 تخصصات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر مايو الحالي، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل هذا الشهر بلغت 9 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، الموافق 25 مايو، قافلة طبية لقرية قرنفيل ، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية ، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غد الأحد 26 مايو.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 9 قوافل طبية خلال شهر مايو الحالى ، للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.