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"صحة الإسكندرية": متابعة يوميه لصلاحية مياه الشرب حرصا على صحة المواطن

السبت، 25 مايو 2019 07:59 م
"صحة الإسكندرية": متابعة يوميه لصلاحية مياه الشرب حرصا على صحة المواطن جانب من الزيارة
الاسكندرية جاكلين منير
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وجه الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بسرعة إصدار نتائج التحاليل المعملية فى المواعيد المحددة لها والمتابعة المستمرة مع معامل الشركة القابضة لمياه الشرب حرصا على الحصول على كوب ماء آمن للمواطن ، كما شدد كما شدد على أهمية معايرة الأجهزة المعملية حرصا على الوصول لادق النتائج.
 
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وكيل الوزارة إلى المعامل الرئيسة بأبى الدردار اليوم السبت ، والتى تفقد خلالها جميع أقسام المعامل ، وهى معمل البكتريولوجي اغذية و معمل الميديا ومعمل المتفرقات ومعمل السموم ومعمل المعادن الثقيلة ومعمل المخلفات الصناعية ومعمل الاغذيه النباتيه ومعمل الزيوت والدهون ومعمل الالبان ومنتجاتها وأيضا غرفة حفظ المجمدات وغرفة حفظ الأغذية، وتابع سير العمل والتزام العاملين ، كما ناقش العاملين حول المعوقات التى تواجههم فى أداء عملهم.
 
رافق وكيل الوزارة فى الزيارة الدكتورة عزة الفناجيلى مدير إدارة المعامل بمديرية الشؤن الصحية والدكتورة منيرة الهباشى مديرة المعامل الرئيسة بالإسكندرية
 
 
 
 
 

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