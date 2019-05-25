شرطة المسطحات تضبط 728 قضية لحماية الثروة السمكية

كتب محمود عبد الراضي – محمد أبو عوض

شنت شرطة المسطحات المائية حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 728 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، بهدف حمايتها من التعدى عليها، وكذلك إزالة بعض المخالفات الواقعة على نهر النيل.

ونجحت شرطة المسطحات المائية فى ضبط قضايا "صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة"، و605 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث "إلقاء مخلفات – محمية طبيعية – تلوث هوائى – تعديات" وضبط 300 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" و278 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و31 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة 1029 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 770 لنش وباخرة سياحية.