شرطة التموين تحاصر الغشاشين فى رمضان وتضبط 5 أطنان سلع مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الأمنية لملاحقة السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال شهر رمضان. ونجحت شرطة التموين فى ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر لا تصلح للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذا لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.