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شباب القليوبية تنظم 150 دورة كرة قدم بمشاركة 1571 فرقة وتعقد 182 لقاءا دينيا فى رمضان

السبت، 25 مايو 2019 12:40 ص
شباب القليوبية تنظم 150 دورة كرة قدم بمشاركة 1571 فرقة وتعقد 182 لقاءا دينيا فى رمضان دورات رمضانيه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه تم تنظيم 150 دورة رمضانية جرى الانتهاء من بعضها، إلى جانب عقد مجموعة كبيرة من اللقاءات الدينية والثقافية والفنية بمقرات مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الفرق المشاركة بالدورات الرمضانية 1571 فرقة، بإجمالي عدد مستفيدين 12568 مستفيد.
 
 
وأكد "الصبروط" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه أيضا تم عقد 182 لقاء دينيا بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقليوبية ومنطقة الأزهر بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين منها 9792 مستفيد من أبناء المحافظة، كما تم عقد 960 لقاء ثقافيا بالتعاون مع قطاع قصور الثقافة بالمحافظة بلغ عدد المستفيدين منها 2438 مستفيدا.
 
 
وأوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أنه تم تنظيم 63 لقاءا فنيا بمراكز الشباب المختلفة استفاد منها 2017 مستفيد من الشباب، مشيرا إلى أنه تم تكثيف هذه الأنشطة خلال شهر رمضان تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظة القليوبية.

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