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سامح الملاح: امتيازات وحوافز فى انتظار المستثمرين بالمناطق التكنولوجية

السبت، 25 مايو 2019 07:34 م
سامح الملاح: امتيازات وحوافز فى انتظار المستثمرين بالمناطق التكنولوجية المهندس سامح الملاح
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى لشركة "سليكون واحة" المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل الحوافز بالمناطق التكنولوجية ومنها تعيين مجالس الإدارات بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، وتم عقد اجتماعات لتلك المجالس ونتج عنها الموافقة على المشروعات الموجودة بها.
 

 وأضاف الملاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار مُفعل فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، حتى تستفيد الشركات الأجنبية المستثمرة فى هذه المناطق من تلك الامتيازات.
 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 مناطق تكنولوجية خلال الثلاث أعوام الماضية، وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف.
 

ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.


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