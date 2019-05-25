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"زراعة الشرقية": استزراع سمكى لـ100 ألف فدان وحل مشاكل مياه الرى و زراعات الأرز

السبت، 25 مايو 2019 08:31 م
"زراعة الشرقية": استزراع سمكى لـ100 ألف فدان وحل مشاكل مياه الرى و زراعات الأرز جانب من الاجتماع
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه عقد اليوم اجتماع بقاعة اجتماعات المديرية لمديرى الإدارات والمكاتب الزراعية، بحضور المهندس فتحى محمد شحاته مدير عام الزراعة ومديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية ومديرى الإدارات والمكاتب الزراعية.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش عدد من النقاط أهمها الخدمات الزراعية ومنظومة كارت الفلاح وإرسال ما تم من مطابقات وتقارير على مستوى الجمعيات بين الموجود على المنظومة وسجل 2 خدمات، والإرشاد الزراعى والاستزراع السمكى 100 ألف فدان، وتم توزيعها على المراكز ومتابعة المحاصيل الصيفية وخاصة محصول القمح  والحقول الإرشادية للقمح 2 وسرعة سداد المديونيات الخاصة بالتقاوى وعمل الندوات الإرشادية بالقرى والمقرات الإرشادية.

وأوضح عفيفى، أن الاجتماع ناقش مشكلة الأراضى والمياه و زراعات الأرز موسم 2019 وتسليم كروكيت الأرز إلى هندسات الرى المختصة والالتزام بالمساحات المقررة، طبقا لقرار وزير الرى والانتهاء من خطه التطهيرات اولا بأول سواء كانت تحسين أو تعاون أو بالجهود الذاتية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ،إلى أن الاجتماع ناقش موضوع التسويق والمكافحة البستانية ودقة الحصر الفعلى الصور المرخصة والغير مرخصة، حصر مساحات الفاكهة والخضار الصيفى ونباتات الزينة على الطبيعة  ولزوم عمل بيان التوريد اليومى من واقع محضر الاستلام والموقع عليه من أعضاء لجنة الاستلام وضرورة المتابعة اليومية لجميع مواقع التسويق وارسال محضر الغلق للمديرية والتنبيه على جميع مندوبى مواقع استلام القمح بعدم مغادرة المواقع لاى سبب.

ولفت عفيفى إلى أن الاجتماع تطرق لمكافحة القوارض والحملة القومية بعد إزالة المحاصيل الشتوية، الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية.

وقال، إن الاجتماع أقر قرارات الغلق الإدارى على مستوى المحافظة لعدد 1389 محل مخالف يتم المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة من الشرطة ومجالس المدن والوحدات المحلية لتنفيذ الغلق الإدارى لهذه المحلات، تنفيذا لقرارات المحافظ مع موافاة المديرية بحصر المحلات المخالفة.

والتشديد على مهندسى حماية الأراضى بالالتزام بالقرار الوزارى رقم 7 لسنه 2018 وتنشيط عمليات الإزالة وخاصة فى المهد طبقا لقرار  المحافظ 3208 لسنة 2015 وتنشيط عمليات تحصيل تكاليف الإزالة فى مجال المكافحة والمصائد الورقية ابتداء من أول يونيو.

وتشكيل لجان مرور من الاداره لمتابعة المحاصيل الصيفية تكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات الفنية لمختلف المحاصيل الصيفية، ومتابعة وضع المصايد طبقا للتوصيات وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة للمحاصيل ومتابعة أعمال المحالج والمصايد بدائره المحافظه.

وألزم الاجتماع المتابعة الميدانية، مداومة المرور والمتابعة على جميع الجمعيات سواء من المتابعين و مديرى الإدارات ودقة الحصر للزراعات على الطبيعة، توحيد البيانات التى ترسل للمديرية من جميع الاقسام و الحصر الفعلى لصرف المقررات السمادية، حصر مساحات الأرز مصرح ومختلف وذلك بهدف وضع المحافظة فى مكان جيد يليق بها.


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