ريهام لمحكمة الأسرة: زوجى اتفق مع الخدم لإصابتى بالجنون ليستولى على أموالى

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وطالبت فيها بتطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد زواج دام 3 سنوات، بسبب اتفاق زوجها مع الخدم فى منزلها لتخويفها وإصابتها بالجنون وإظهارها كشخصية غير متزنة أمام معارفها وأصدقائها، ليستولى على ممتلكاتها ويحرمها من حضانة طفلتها.

وقالت "ريهام.هـ.ح" أثناء جلسات تسوية المنازعات: تزوجت من زوجى المعروف بسمعته الطيبة بموجب عقد شرعى، ورغم مرور وقت قصير على زواجى عانيت الأمرين بسبب معاملته لى، وحقيقته البشعة وزواجه منى طمعا فى أموالى".

وأضافت: "تحول زوجى لشخص آخر بسبب معاملته غير اللائقة وامتناعه عن الإنفاق منذ عقد القران، معتمدا على حالتى المادية الميسورة فى الإنفاق على نفسى بالرغم من وجوب نفقتى عليه".

وأكدت ريهام فى دعواها أن زوجها شخص يستحيل استمرار الحياة الزوجية معه، لأنه دائم الاعتداء عليها مما دفعها لإثبات ذلك فى محضر رسمى مرفق بتقرير طبى يوضح الإصابات التى لحقت بها، إضافة إلى طمعه فى سلبها كل ممتلكاتها بيعا وشراء، وأن يرثها وعائلتها.

واستطردت: وصل به الأمر إلى حد أن اتفق مع الخدم فى منزلى بعد رشوتهم على إصابتى بالجنون وتخويفى بالجن والأشباح، وافتعال أشياء غريبة فى المنزل وحرمانى من طفلتى ما أصابنى بضرر نفسى بالغ.