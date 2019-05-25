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رمضان فى سريلانكا..المسلمون يفترشون الأرض فى أكبر مائدة إفطار بكولومبو (صور)

السبت، 25 مايو 2019 08:05 م
رمضان فى سريلانكا..المسلمون يفترشون الأرض فى أكبر مائدة إفطار بكولومبو (صور) إفطار جماعى فى سريلانكا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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نظم المئات فى سريلانكا، إفطار جماعى كبير فى العاصمة كولومبو، وشارك فيه عناصر أمنية ومئات المسلمين الذين شاركوا فيه، وأدى قوات الأمن التحية العسكرية استعدادا للإفطار .

ويعيش المسلمين فى سريلانكا، وسط تنامى مشاعر العداء من جانب البوذيين ضدهم، بعد أن تعرض مسلمون داخل مسجد فى كولبو لاعتداء من قبل مجموعة من البوذيين فى سريلانكا ما أدى إلى جرح 7 من المسلمين.

ويعتقد المراقبون أن الاوضاع يمكن أن تتجه إلى الاسوأ إذا لم تتمكن السلطات السريلانكية من السيطرة على الوضع واعتقال كل من يدعو إلى العنف والاقتتال.

وقد رفعت الشرطة السريلانكية حظر التجول الذى فرض على إحدى ضواحى كولومبو حيث تخشى الأقلية المسلمة وقوع مزيد من العنف بعد ذلك الهجوم من طرف مجموعة يقودها بوذى على المسجد فى حادث يؤجج التوتر الدينى فى هذا البلد.

وكانت الشرطة السريلانكية نشرت مئات من عناصرها ومن وحدات القوات الخاصة وفرضت حظر تجول فى أحد أحياء كولومبو السبت بعد الهجوم الذى وقع مساء السبت على مسجد ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص.

أكبر مائدة إفطار جماعى فى سيرلانكا
أكبر مائدة إفطار جماعى فى سيرلانكا

 

الافطار الجماعى فى سيرلانكا
الافطار الجماعى فى سيرلانكا

 

الافطار بسريلانكا
الافطار بسريلانكا

 

الشرطة تؤدى التحية العسكرية
الشرطة تؤدى التحية العسكرية

 

الشرطة فى سيرلانكا تشارك فى الإفطار الجماعى
الشرطة فى سيرلانكا تشارك فى الإفطار الجماعى

 

جانب من الافطار الجماعى
جانب من الافطار الجماعى

 

فتاة مسلمة تضع الطعام
فتاة مسلمة تضع الطعام

 

قوات الشرطة تؤدى التحية العسكرية
قوات الشرطة تؤدى التحية العسكرية

 

وضع الطعام على الارض قبل الافطار
وضع الطعام على الارض قبل الافطار

 

 


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