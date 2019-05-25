رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، موافقة وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودى وسلطات الحجر الزراعى السعودى على رفع الحظر عن البصل المصرى ودخول المنتج لأسواقها، وذلك بعد مفاوضات قام بها الحجر الزراعى المصرى مع نظيره السعودى.

ويذكر أن وفد مصرى كان قد قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضى لحل هذه الأزمة وقد انتهت هذه الزيارة بثمارها فى القرار الذى أصدره منذ قليل وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودى برفع الحظر عن صادراتنا من البصل ويأتى ذلك فى إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقتين.