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رئيس وزراء باكستان يحذر من حرب فى المنطقة وسط توترات بين إيران وأمريكا

السبت، 25 مايو 2019 01:12 م
رئيس وزراء باكستان يحذر من حرب فى المنطقة وسط توترات بين إيران وأمريكا رئيس وزراء باكستان عمران خان
إسلام آباد (رويترز)
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حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من خطر اندلاع صراع فى المنطقة، وجاء التحذير عقب زيارة لإسلام آباد قام بها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف فى وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال خان الذى يسعى لتحسين علاقات باكستان المتوترة مع إيران المجاورة إنه يشعر بالقلق إزاء "التوترات المتصاعدة فى الخليج".

وقال مكتب خان فى بيان صدر فى وقت متأخر أمس الجمعة "ما أكده (رئيس الوزراء) هو أن الحرب ليست الحل لأى مشكلة".

وأضاف "المزيد من تصعيد التوترات فى المنطقة المضطربة بالفعل ليس فى مصلحة أى طرف. جميع الأطراف فى حاجة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس فى الوضع الراهن".

وتسعى واشنطن إلى المزيد من تشديد العقوبات على إيران فى الوقت الذى يستمر فيه تردى العلاقات فى ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفى ختام زيارته لباكستان التى استمرت يومين قال ظريف لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن المزاعم الأمريكية ضد طهران تزيد التوترات.

وأضاف "هذه الأعمال تهديد أيضا للسلام والاستقرار العالميين".

 

 


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التوترات بين امريكا وايران


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