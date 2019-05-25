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رئيس وزراء التشيك: لا أحد فى أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

السبت، 25 مايو 2019 01:40 م
رئيس وزراء التشيك: لا أحد فى أوروبا يريد نقل سفارته للقدس رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش
وكالات الأنباء
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أكد رئيس الوزراء التشيكى، أندريه بابيش مجددا رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال بابيش، في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبى، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"​​​.

 

وأردف رئيس الوزراء التشيكي أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات، غير أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها".

 

هذا وكان بابيش، قد أكد، في أبريل 2018، أن سفارة جمهورية التشيك في إسرائيل "لن تنتقل إلى القدس لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.


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