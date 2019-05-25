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رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التمريض

السبت، 25 مايو 2019 04:02 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التمريض الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال جولته
سوهاج محمود مقبول
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استكمل اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج للأسبوع الثالث على التوالي، سلسلة جوالاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 / 2019، حيث تفقد عدداَ من لجان امتحانات كلية التمريض، يرافقه الدكتورة سامية سعيد عميدة الكلية فى الفترة الثانية .
 
 وأثناء جولته اطمئن عزيز على حسن سير الامتحانات وانتظامها، ومدى التزام كافة اللجان بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم اللازم للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، كما تأكد من تواجد سيارات إسعاف خارج كل لجنة وأطقم طبية مجهزة لمواجهة أي مشكلات صحية طارئة للطلاب.
 
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب مما يسهم في أداء الامتحانات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالات الغش بشكل حاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
 
وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة سامية سعيد أن 1030 طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بكلية التمريض، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 18 مايو الجاري حتي 16  يونيه القادم، و اضافت  أنه تم توزيع الطلاب داخل 26 لجنة بمقر الجامعة القديم، وأكدت على ضرورة توفير كافة المتطلبات التي تضمن سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومريحة.
 
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