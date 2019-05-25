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رئيس جامعة بنى سويف: تطبيق مقرر "مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة"

السبت، 25 مايو 2019 02:34 م
رئيس جامعة بنى سويف: تطبيق مقرر "مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن مجلس الجامعة وافق على تطبيق مقرر "مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" على طلاب البرامج الجديدة "مرحلة أولى"، على أن يحتسب بنظام ساعات التدريس المقررة طبقاً للفئات المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للشعب والبرامج الجديدة.

وأضاف حسن، أن المقرر يجب أن يكون اختياريًا، و شرط حضور فقط، ويتكون من 3-4 محاضرات / كل فصل دراسى، ويتعامل المقرر مع أنواع الإعاقات المختلفة؛ مع التركيز على لغة الإشارة الخاصة بضعاف السمع، مشيرا إلى أن فريق من المتخصصين بكلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة سيقوم بتصميم المقرر بالتعاون مع الكليات ذات العلاقة "الطب، الآداب قسم علم نفس، الخدمة الاجتماعية، وغيرها"، مع تصميم كتيب مصور بصورة علمية بسيطة وجاذبة لصالح هذه المبادرة.

 


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جامعة بنى سويف

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