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رئيس جامعة بنها: تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات وإنشاء قسم "للذكاء الإصطناعى"

السبت، 25 مايو 2019 01:26 م
رئيس جامعة بنها: تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات وإنشاء قسم "للذكاء الإصطناعى" جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم ونيفين طه
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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير ، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الإصطناعى بالكلية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن تغيير مسمى كلية الحاسبات إلى الحاسبات والذكاء الإصطناعى وإنشاء تخصص نوعى جديد بها يأتى تماشيًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفيًا وابتكاريًا للمشاركة فى صنع المستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور فى التحول الرقمى فى كل النواحى التعليمية والبحثية والإدارية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها أن تغيير مسمى الكلية مع إضافة قسم متخصص يعد نقلة كبيرة فى تطوير التعليم بمجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم وفى إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى.

وأشارت، إلى أن الكلية تشهد تطورًا غير مسبوق على مستوى كافة الأصعدة منذ نشأتها، كما أن الكلية تحرص على أن تكون مشروعات تخرج الطلاب متوائمة مع الخطة العامة للدولة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

 


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جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

المجلس الاعلى للجامعات


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