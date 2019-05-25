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رئيس جامعة القاهرة: توقيع 70 اتفاقية مع جامعات عالمية خلال عامين

السبت، 25 مايو 2019 12:00 م
رئيس جامعة القاهرة: توقيع 70 اتفاقية مع جامعات عالمية خلال عامين د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت  ، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها آمال وتطلعات كبيرة نحو التعاون الدولي، معلنا توقيع ما يزيد عن 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب، وغيرها من المجالات التى تساعد فى النهوض ببيئة التعليم العالى فى مصر.

وقال الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تعمل على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج ، في المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التي تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوي قدرات تنافسية لسوق العمل.

 


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جامعة القاهرة

التعاون الدولى

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