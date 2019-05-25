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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكليتي العلوم والهندسة

السبت، 25 مايو 2019 03:16 م
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكليتي العلوم والهندسة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تفقد الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى، اليوم السبت 25 مايو 2019 ، بكليتى العلوم  والهندسة . 
 
رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبد الحكيم نور الدين المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب،والدكتور محمد العراقي عميد كلية العلوم والدكتور صبري أحمد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب . 
 
وخلال الجولة استطلع رئيس جامعة الزقازيق،آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات والوقت المخصص لها ، واطمأن على توفير الإجراءات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم،من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين و التي من شأنها تأمين أعمال وسير الامتحانات بهدوء دون أي مشاكل .
 
 
 
 

 


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