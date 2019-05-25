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رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى

السبت، 25 مايو 2019 02:57 م
رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الفائزين بجوائز الدولة من أكايمية البحث العلمى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورعصام الكردى، رئيس الجامعة ، بجلسته المنعقدة اليوم، أبناء جامعة الإسكندرية من الفائزين بجوائز الدولة من أكايمية البحث العلمى فى العلوم والتكنولوجيا لعام 2018.

وأكد رئيس الجامعة خلال تكريمه للفائزين إنهم يمثلون صورة مشرفة للعلماء بجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أن جوائز الدولة تعد وساما وتقديرا لكل الباحثين والعلماء لما قدموه من أبحاث تخدم المنظومة البحثية فى مصر، ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة اﻻستمرار فى بذل المزيد من الجهد وإثراء البحث العلمى بأبحاث قيمة تعود بالنفع على المجتمع، حيث فازت الجامعة بأربعة جوائز والفائزين هم الدكتورة دعاء أحمد غريب أحمد، الأستاذ بكلية العلوم ، وفازت بجائزة المرأة التشجيعية فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن ، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة.

وفازت بجوائز الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الزراعية، والدكتورة إيمان إبراهيم صالح القمري، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة وفازت بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الطبية، والدكتور عمرو مصطفى عبد العزيز الحويط، المدرس بكلية الصيدلة وفاز بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية.

 


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جامعه الاسكندريه

جائزه الدوله التشجيعية

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