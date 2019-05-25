رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى للتحول الرقمى وفتح الملاعب مجانا فى الصيف

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد صباح اليوم السبت، بضرورة تطوير منظومة التعليم وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة، والتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية، من خلال تسجيل الطلاب إليكترونيا، كما تقرر فتح التحصيل الإليكترونى للمصروفات إعتباراً من أغسطس القادم.

كما أكد الدكتور عصام الكردى، على عمداء الكليات بضرورة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية فى إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة المرافق الرياضية بالجامعة، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، وقيام كل كلية بتحديد احتياجاتها من الأجهزة الرياضية لاتاحتها للطلاب بالكليات المختلفة، ووضع خطة لإتاحة إستخدام ملاعب الجامعة والأجهزة الرياضية للطلاب مجاناً.

وفى إطار حرص الجامعة على تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، استعرض المجلس الخطابات التنفيذية لتطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية بالتعاون مع سلسلتين من الصيدليات المعروفة بطريقة سهلة وميسرة وذلك عن طريق مكتب الخدمة الصحية بإدارة الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب على جاهزية الكلية لعقد الإمتحان الإلكترونى الموحد لجميع طلاب القطاع الطبى، المقرر له شهر يوليو القادم، والإنتهاء من البنية الأساسية اللازمة وتوفير حوالى 400 جهاز كمبيوتر لقيام الطلاب بأداء الإمتحان فى الفترة الواحدة.

ووافق المجلس على إنشاء لجنة عليا للمسئولية المجتمعية بالجامعة بمشاركة الشركات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين عن طريق رصد الإحتياجات والمشكلات التى تواجه الصناعة، والإشتراك فى إعداد خطة خاصة بالمسئولية الإجتماعية بالشراكة مع الجامعة.

استعرض الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز ريادة الأعمال بالجامعة دور المركز خلال الفترة الاضية فى تقديم الإستشارات الوظيفية لعدد 500 طالب وخريج، واستفادتهم من حوالى 21 برنامج بالمركز خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 26 ألف طالب وخريج، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الكلية والجزئية وصل إجمالى تكلفتها إلى 4 مليون جنيه، كما أشار إلى خطة المركز خلال الاجازة الصيفية والتى تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى مجال التطوير الوظيفى واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى بالتعاون مع عدد من الشركات فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال والقيادة.

وكرم المجلس العاملين بالوحدة الحسابية بالإدارة العامة للجامعة، ومندوبى وزارة المالية بالوحدة لدورهم فى انتظام العمل بالقطاع المالى بالجامعة.

ووافق المجلس على الإتفاق المبدئى بين كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية مع الكلية البحرية بشأن المشروع التثقيفى لطلبة الكلية البحرية، كما وافق على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مار بورج بألمانيا وبورتوكول التعاون بين كلية الطب وشركـة Clinic Group Africa، وإتفاق التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة غرناطة بأسبانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطرى، ومركز البحوث الزراعية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.

ووافق المجلس على ترقية 22 عضو هيئة تدريس 12 إلى وظيفة أستاذ، و10 إلى أستاذ مساعد، وتعيين 16 مدرس، ومنح 43 درجة دكتوراه، و72 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.