سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الخدمات الطبية بمستشفى الحسين الجامعى

السبت، 25 مايو 2019 09:53 م
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الخدمات الطبية بمستشفى الحسين الجامعى رئيس جامعة الأزهر فى جولة بمستشفى الحسين الجامعى
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحسين الجامعى؛ اليوم السبت، للتأكد من تحقق الانضباط وحُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين المترددين عليها؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى من محدودي الدخل بالمجان.


وتفقد  رئيس الجامعة -خلال الزيارة- عددا من أقسام المستشفى، واستمع من المواطنين ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، واطلع رئيس الجامعة على آلية سير العمل، مؤكدا أن خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا  الشاغل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يأتي من منطلق إنساني، وفى إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.


واطمئن المحرصاوى -خلال جولته الميدانية- على تطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية، والأقسام المختلفة بالمستشفى، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية، للأجهزة الطبية والماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.


استقبل ورافق رئيس الجامعة -خلال الزيارة- كل من الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور مصطفى أبو العنين، نائب مدير المستشفى.


جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات الرائدة والمتميزة، خاصة وأنها من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسى

قبل انطلاق امتحانات التحريرى لنهاية العام بجامعة الأزهر.. المحرصاوى: الاسئلة من المنهج واللجان مجهزة بوسائل التهوية.. وكليات جديدة تطبق وأخرى تصحح إلكترونيا ..والسماح بدخول امتحانات التصفية للناجح بمادتين

جامعة الأزهر تكشف سبب حجب نتيجة الطلاب الوافدين.. اعرف السبب

مستشفى الحسين

جامعة الازهر

الازهر الشريف

محمد المحرصاوى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة