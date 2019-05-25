الرئيسية أخبار عاجلة رئيس المجلس العسكري السوداني يصل القاهرة السبت، 25 مايو 2019 04:58 م عبد الفتاح البرهان كتب أحمد حمادة إضافة تعليق وصل إلى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. ووصل رئيس المجلس العسكرى الانتقالي وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. إضافة تعليق الموضوعات المتعلقة فيديو.. اشتعال النيران فى قمامة بشارع السودان.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمه لكل اتفاق بين القوى السياسية بالسودان استئناف المحادثات بين المجلس العسكرى والمعارضة فى السودان السودان وإريتريا يبحثان العلاقات الثنائية وعملية السلام فى القرن الأفريقى مطار القاهرة أخبار المطار رئيس المجلس العسكري السوداني لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس
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