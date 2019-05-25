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رئيس أوكرانيا: تنفيذ روسيا قرار المحكمة لقانون البحار قد يفتح باب المفاوضات

السبت، 25 مايو 2019 04:20 م
رئيس أوكرانيا: تنفيذ روسيا قرار المحكمة لقانون البحار قد يفتح باب المفاوضات الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى
موسكو (أ ش أ)
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قال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن تنفيذ روسيا لأمر المحكمة الدولية لقانون البحار التابعة للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين، الذين تم احتجازهم فى مضيق كيرتش فى نوفمبر الماضى، يمكن أن يؤدى إلى فتح طريق المفاوضات بين كييف وموسكو.

وكتب زيلينسكى -فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) حسبما أوردت قناة (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت- "تنفيذ روسيا لقرار المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانية قد يصبح أول إشارة من القيادة الروسية على استعدادها الحقيقى لوقف الصراع مع أوكرانيا".

وأضاف "يمكن لروسيا أن تتخذ خطوة باتجاه فتح المفاوضات وحل المشكلات التى خلقتها بطريقة متحضرة" .. مشيرا إلى أنه سينتظر لمعرفة المسار الذى سيتم اختياره فى الكرملين.

كانت المحكمة الدولية لقانون البحار قد طالبت روسيا فى وقت سابق من اليوم بالإفراج عن السفن الحربية والبحارة الأوكرانيين، الذين تم احتجازهم فى مضيق كيرتش فى نوفمبر الماضي، وكان الجانب الروسى قد أبلغ المحكمة الدولية لقانون البحار بأنه لن يشارك فى جلسات الاستماع، لأنه يرى أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص النظر فى مطالبات أوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش.

 


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اوكرانيا

روسيا

قانون البحار

مضيق كيرتش


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