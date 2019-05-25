سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش فى إدلب

السبت، 25 مايو 2019 12:07 ص
دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش فى إدلب عناصر من الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/
إضافة تعليق

رفضت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، الاتهامات الموجهة إليها باستخدام الكيميائى ووصفتها بمحاولة متكررة يائسة من دول غربية لتخفيف الضغط عن الإرهابيين فى إدلب وإبطاء تقدم الجيش فى تلك المنطقة.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الوزارة والقوات المسلحة السورية كانتا قد نفتا هذه الأنباء جملة وتفصيلا، منذ أن بدأت بعض المواقع المحسوبة على التنظيمات المسلحة بالترويج لأخبارها الكاذبة كعادتها حول استخدام الجيش العربى السورى أسلحة كيميائية فى بلدة كبانى بريف اللاذقية.

وشدد على أن ما يجرى الآن هو حملة ممنهجة من الأكاذيب لاتهام الدولة السورية باستخدام هذه الأسلحة، واصفا الاتهامات بأنها مجرد محاولة مكررة يائسة من بعض الدول لتخفيف الضغط عن المسلحين فى إدلب ومحاولة بائسة مكشوفة لتأخير تقدم الجيش فى تلك المناطق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الدفاع الروسية: الجيش السورى يقضى على 350 إرهابيا فى محافظة حماة

الجيش السورى يدمر أوكارًا للإرهابيين فى ريفى حماة وإدلب

الجيش السورى ينبه سكان إدلب ببدء عملية عسكرية واسعة

الجيش السورى يستهدف إرهابيى فتح الشام بريفى إدلب وحماة

دمشق

الحملة الكيميائية

أخبار سوريا

الجيش السوري

إدلب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة