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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25/5/2019 بمحافظات مصر

السبت، 25 مايو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25/5/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية  ،انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود ، اليوم السبت ،  طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 22 36
شبين الكوم 21 35
طنطا 20 34
دمنهور 20 30
الإسكندرية 20 26
بلطيم 21 27
مطروح 19 25
السلوم 15 25
سيوة 19 34
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
الزقازيق 19 34
الاسماعيلية 19 34
السويس 22 34
العريش 20 30
رفح 21 27
رأس سدر 21 35 
نخل 15 34
نويبع 27 36
طابا 24 35
كاترين 18 32
الطور 23 34 
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 26 35
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 23 38
أسيوط 26 40
سوهاج 26 42
قنا 26 43
الأقصر 27 44
أسوان 28 44
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 26 42
شلاتين 24 37
ابو رماد 25 35
حلايب 26 33
راس حدربة 26 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 40
المدينة 27 42
الرياض 24 40
المنامة 29 36
أبوظبى 27 38
الدوحة 27 37
الكويت 27 41
دمشق 12 35
بيروت 19 26
عمان 15 33
القدس 16 29
غزة 18 26
بغداد 27 45
مسقط 30 35
صنعاء 12 23
الخرطوم 30 41
طرابلس 21 27
تونس 17 26
الجزائر 14 20
الرباط 14 24
نواكشوط 20 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 10 23
اسطنبول 16 23 
اسلام اباد 20 33
نيودلهى 25 39
جاكرتا 25 33
بكين 22 35
كوالامبور 24 33
طوكيو 18 30
أثينا 15 26
روما 14 22
باريس 10 21
مدريد 11 26
برلين 11 19
لندن 13 21
مونتريال 14 21
موسكو 13 21
نيويورك 17 23
واشنطن 18 27

 


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