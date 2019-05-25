خليك طبيب نفسك.. 5 نصائح للوقاية من السكتة الدماغية

كتبت نهير عبد النبى

السكتة الدماغية من أخطر المشاكل الصحية التى قد نتعرض لها، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والمواد الغذائية.

وحسب ما ذكره موقع health.harvard فإن هناك بعض النصائح التى تحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وهى:



الضغط

1: الحفاظ على ضبط مستوى ضغط الدم: يعتبر ضغط الدم المرتفع من أبرز أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك ينصح دائما بضبطه خصوصا لمرضى الضغط المرتفع، يجب عليهم تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وقياس ضغط الدم بانتظام.

2: فقدان الوزن: فالسمنة لها علاقة قوية بالسكتة الدماغية والإصابة بالجلطات المفاجئة، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، وتجنب الأطعمة الدهنية والمقليات.



السكتة الدماغية

3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا: فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والسكتات الدماغية.

4: تجنب شرب الكحول أو التدخين فيساعد ذلك على الحد من الإصابة بالسكتة الدماغية.

5: ارتفاع نسبة السكر فى الدم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك ينصح بضبط مستوى السكر فى الدم وعلى مرض السكر الاهتمام بتناول الدواء فى مواعيده المضبوطة.