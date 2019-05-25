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حملات مكثفة للتفتيش البيئى على المنشآت بالقاهرة الكبرى

السبت، 25 مايو 2019 01:43 م
حملات مكثفة للتفتيش البيئى على المنشآت بالقاهرة الكبرى حملات مكثفة للتفتيش البيئى على المنشآت بالقاهرة الكبرى
كتبت آية دعبس
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شن الفرع الإقليمى بالقاهرة الكبرى للبيئة، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة فى مجالات "درفلة الحديد، البلاستيك، عدد من المستشفيات"، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شكل فرع القاهرة الكبرى لجنة للتفتيش على محطة كهرباء الكريمات المركبة، تبين أنها مطابقة للاشتراطات البيئية

ويتابع فرع القاهرة الكبرى عملية رفع المخلفات من منطقة الكيلو 4.5 بمدينة نصر التى تتم بشكل دورى، كما تم المرور على منطقة السفارات فى المعادى استجابة لشكوى أحد المواطنين من انتشار القمامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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