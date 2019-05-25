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حزب تركى معارض يطالب بالتحقيق مع أردوغان بتهمة إهدار المال العام

السبت، 25 مايو 2019 08:21 م
حزب تركى معارض يطالب بالتحقيق مع أردوغان بتهمة إهدار المال العام أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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اقترح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إجراء تحقيق حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتى تخدم سياسات حزبه التى أثرت سلبا على مختلف أوجه الحياة في البلاد.

وذكرت شبكة سكاى نيوز، أن الاقتراح جاء من قبل النائب عن إسطنبول، أردوغان توبراك، إذ طالب بتحقيق برلمانى يحاول الإجابة على تساؤلات تتعلق بتسخير موارد الدولة فى خدمة وسائل الإعلام المساندة للحكومة.

وأشار موقع "أحوال" التركى إلى أن توبراك قال في اقتراحه: "من الضروري أن يعرف الجمهور معايير التفضيل وسياسة الإعلان، فيما يتعلق بنقل الموارد العامة إلى وسائل الإعلام من خلال الإعلانات، وما المعايير التي تم اتباعها لتوزيع التمويل (على وسائل الإعلام)، والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الأمور".

ويتوقع مراقبون أن يُواجه طلب توبراك بالرفض، بفضل تصويت حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.


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رجب طيب اردوغان

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