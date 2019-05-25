حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على تشكیل عصابى يتزعمه حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحریات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قیام 3 عاطلین وحارس عقار ، بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال إستقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم 2 نصل معدنى (كتر).

وبمواجھتھم اعترفوا بإرتكاب (6 حوادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس ، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ (28 ألف جنیھ) من متحصلات السرقة ، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھم الشخصیة ، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائیة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.