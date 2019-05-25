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حبس عامل إفريقى قتل صديقه "بمفك" بمصنع كراسى 4 أيام

السبت، 25 مايو 2019 03:45 م
حبس عامل إفريقى قتل صديقه "بمفك" بمصنع كراسى 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم بقتل زميله "بمفك" داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات العمل بينهما.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على إثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هارباُ.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جھوده عن ضبط المتھم، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

 


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