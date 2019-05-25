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حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج فى الهرم

السبت، 25 مايو 2019 04:17 م
حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج فى الهرم كلابش-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس ربة منزل وعاطل يرتبط بها فى علاقة غير شرعية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لاتهامهما بقتل زوج الاولى بمنطقة فيصل.

كشفت التحقيقات، أن العاطل المتهم بقتل الزوج والبالغ من العمر 22 عامًا، دخل منزل الضحية بعدما سهلت له الزوجة ذلك وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وانهال على الزوج طعنًا حتى فارق الحياة، وفر هاربًا من مكان الجريمة.
 
وأضافت التحقيقات، أن الزوجة ظلت تصرخ واستنجدت بالجيران لإيهامهم بأنها تفاجئت بمقتل زوجها، وأبلغت رجال الأمن، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان وأقوال الزوجة، والتى لوحظ عليها الارتباك وبالتضييق عليها، اعترفت باشتراكها مع أخر هارب فى قتل زوجها.
 
تم تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات توصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى، وخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بمشاركته المتهمة الاولى فى قتل زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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الهرم

قتل

خلافات زوجية

علاقة غير شرعية


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