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حبس ثلاثة تجار ضبط بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

السبت، 25 مايو 2019 12:23 م
حبس ثلاثة تجار ضبط بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية ارشيفة - العاب نارية
كتب سليم على
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قررت نيابة الجمالية ، حبس ثلاثة تجار 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزتهم ما يقرب من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مخباة داخل 3 مخازن بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية مخبأة داخل 3 مخازن بمنطقة الجمالية، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات الى ان جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط 3 قضايا اتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالها 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والإحجام ، حيث تم ضبط  " تاجر" حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" كائن بدائرة القسم، وعثر بداخله على "630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع".

 

كما تمكنت مباحث قسم الجمالية، من ضبط "تاجر" أثناء تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن 830 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع ، وايضا ضبط "تاجر" حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن  950 ألف وحدة ألعاب نارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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