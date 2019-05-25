سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حافظ على جسمك ومتستهونش.. 5 نصائح غذائية مهمة لصحة البنكرياس

السبت، 25 مايو 2019 10:00 م
حافظ على جسمك ومتستهونش.. 5 نصائح غذائية مهمة لصحة البنكرياس البنكرياس - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
إضافة تعليق

البنكرياس من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان وهو المسئول عن عملية الهضم وتكسير الطعام لسهولة امتصاصه، كما أن له دورا كبيرا فى إنتاج مادة الإنسولين وتنظيم مستوى السكر فى الدم، لذلك فإن صحة البنكرياس تحميك من  الإصابة بأمراض عديدة أبرزها مرض السكر.

ويقدم اليوم السابع نصائح غذائية وأطعمة مهمة للحفاظ على صحة البنكرياس، وفقا لما ذكره موقع doctor:

الم فى البنكرياس
ألم فى البنكرياس

 

1: الخضراوات الصلبة، تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة البنكرياس وتعزز وظيفته وتساعده على أدائهم بشكل جيد، ومنها القرنبيط والبروكلى والكرنب.

2: الليمون، من الحمضيات التى تعمل على تحسين إنتاج الانزيمات الهضمية فى الجسم والحفاظ على صحة البنكرياس.

3: الثوم، يعتبر من أبرز الطرق التى تحافظ على صحة البنكرياس، حيث إنه يساعد على تقلل كمية السكر فى الدم عن طريق زيادة إنتاج الإنسولين عن طريق البنكرياس.

بنكرياس
بنكرياس

 

4: البطاطا، تحتوى على نسبة عالية من البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة الجسم عموما، كما أنها تساعد فى تنظيم انتاج الانسولين وتثبيت نسبة السكر فى الدم.

5:التوت، غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والتى تعزز صحة الجسم والبنكرياس وتحميه من الأمراض.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

لو عندك مشاكل فى البنكرياس.. احرص على تناول هذه الأطعمة والعصائر

تعرف على أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس وأعراضه

أعراض التهاب البنكرياس أهمها الألم فى البطن والظهر معاً

بنكرياس

صحة البنكرياس

اطعمة للبنكرياس

الم فى البنكرياس

التهاب البنكرياس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة