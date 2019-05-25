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جمعية "روسار" الخيرية الروسية الناشطة فى سوريا تحتفل بعيد تأسيسها الـ5

السبت، 25 مايو 2019 07:11 ص
جمعية "روسار" الخيرية الروسية الناشطة فى سوريا تحتفل بعيد تأسيسها الـ5 سوريا
وكالات
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احتفلت جمعية "روسار" الخيرية الروسية العاملة في سوريا وغيرها من دول المنطقة هذا الأسبوع، بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء 
 
وتقرر تشكيل الجمعية التي بين مؤسسيها رجال أعمال وشخصيات اجتماعية بارزة وعلماء وأطباء وصحفيون روس بعضهم منحدرون من سوريا، في 21 أبريل 2014 لمواجهة آثار الأزمة السورية، حيث تنشط في سوريا ودول أخرى في المنطقة وخارجها.
 
وأقامت الجمعية أمس الأربعاء مراسم احتفالية بمناسبة عيد تأسيسها الخامس، ويوبيل نائب رئيس الجمعية، وعضو الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ناديا غندور، وذلك بحضور ضيوف رفيعي المستوى بينهم سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد.

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