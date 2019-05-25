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جامعة بني سويف: إنشاء قسم الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات

السبت، 25 مايو 2019 12:40 ص
جامعة بني سويف: إنشاء قسم الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قال الدكتور منصور حسن  ، رئيس جامعة بني سويف، إن  المجلس الأعلى للجامعات، وافق فى جلستة الأخيرة  ، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ، إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"
 
 
وأكد منصور حسن ، فى بيان صحفى ، على وجود قسم للحاسبات بالكلية يدرس مو اده  طلاب الفرق المختلفة ،  وبعد تغيير مسمى الكلية إصبح لزاما على الجامعة  إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية ، لافتا  أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم 
 
 
 
 

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كليات الحاسبات

قسم الذكاء الاصطناعى

تغيير مسمى كليه الحاسبات

المجلس الاعلى للجامعات


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