جامعة بني سويف: إنشاء قسم الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات

بنى سويف أيمن لطفى

قال الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، إن المجلس الأعلى للجامعات، وافق فى جلستة الأخيرة ، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ، إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"

وأكد منصور حسن ، فى بيان صحفى ، على وجود قسم للحاسبات بالكلية يدرس مو اده طلاب الفرق المختلفة ، وبعد تغيير مسمى الكلية إصبح لزاما على الجامعة إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية ، لافتا أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم