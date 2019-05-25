جامعة بني سويف: إنشاء قسم الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات

قال الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، إن المجلس الأعلى للجامعات، وافق فى جلستة الأخيرة ، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ، إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"
وأكد منصور حسن ، فى بيان صحفى ، على وجود قسم للحاسبات بالكلية يدرس مو اده طلاب الفرق المختلفة ، وبعد تغيير مسمى الكلية إصبح لزاما على الجامعة إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية ، لافتا أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم
إضافة تعليق
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة