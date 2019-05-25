جامعة بنى سويف: قوافل طبية لفحص الأيتام والمسنين وإصدار مجلة دولية عن تنمية المشروعات

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إطلاق كلية العلوم الطبية التطبيقية عددًا من القوافل الطبية فى تخصص الرمد للأيتام والمسنين بمراكز المحافظة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، باشراف من الدكتور ياسر سيف رئيس قسم الرمد بكلية الطب البشري .

وأوضح حسن فى تصريحات له اليوم أن القافلة سوف تقوم بإجراء الكشف الطبي وفحص كافة الحالات وصرف العلاج، اللازم لها ، وتحويل الحالات الخاصة إلى المستشفى الجامعي، وذلك في إطار الدور المهم والبارز الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمة طبية متميزة لكافة فئات المجتمع وخاصة الأيتام والمسنين من ناحية أخرى، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة على مقترح إصدار مجلة علمية دولية سنوية بعنوان "مجلة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات".

وأوضح رئيس الجامعة،فى بيان له اليوم أن المجلة سيصدرها معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة باللغتين العربية والإنجليزية،وهي من أوائل المجلات العلمية في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه الأخير بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس من الخارج ، على إبرام اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني .

وأوضح منصور حسن أن اتفاقية التعاون تأتي إيمانا من الجامعتين في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في مصر 2030،وتحقيق التقدم الاقتصادي في مصر بتوفير القوى البشرية المؤهلة للمشاركة في مختلف الأنشطه الاقتصادية من خلال تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية،وكذلك المساهمة في الارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الالكتروني المدمج يقوم على توظيف معطيات التحول الرقمي في توفير فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين في مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، وتنمية قدرتهم على الاختيار الواعي والحر لما يرغبون في دراسته،وكذلك تنمية قدراتهم على التعلم الذاتي المستمر.

مشيرا إلى أن مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين تتمثل في تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا،والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر وبرامج التنمية المهنية في جميع المجالات،وتطوير المقررات الدراسية وإنتاجها وإتاحتها الكترونيا عبر مختلف المنصات الإلكترونية والنشر العلمي ورقيا وإلكترونيا