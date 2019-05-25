توزيع 500 كرتونه مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً يأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى وتحت رعاية اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان،عدد 500 كرتونه من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى قرى الشيخ عيسي والعمراب مركز أسوان،وقرية المنصورية مركز دراو بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتى ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين فى القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة إلي نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر .

وأوضح بطى الشامسى مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصر، بأن توزيع كراتين رمضان يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى إلى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.

وأشار شعبان، إلى أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين .