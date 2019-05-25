توريد 117 ألف طن قمح للصوامع.. وإزالة 45 حالة تعدى ومخالفة بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم توريد 116 ألف طن من القمح إلى صوامع وهناجر وشون مراكز ومدن المحافظة الثمانية بنسبة 87% بداية موسم التوريد في 15 إبريل 2019 والذي يستمر حتى 15 يوليو القادم من إجمالي 134 ألف طن متوقع توريدهم

مشيراً إلى أن الطاقة الإستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن وثمانية شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن واشار محافظ الغربية على إستمرار المتابعة اليومية على إنتظام عملية توريد محصول القمح دون أي معوقات لعملية التوريد وأضاف محافظ الغربية أنه تم اليوم توريد 1055 طن قمح بمركز طنطا و58 طن بمركز المحلة الكبرى و31 طن بمركز بسيون و93 طن بمركز زفتى كما تم توريد 34 طن بمركز سمنود و18 طن بمركز السنطة و21 طن بمركز قطور و205 طن بمركز كفر الزيات بإجمالي 1514 ألف و754 طن وأكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة للتخزين والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنه من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

من ناحية أخرى، اكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات فى البناء أو تعديات على الأرض الزراعية وإزالتها فى المهد مع مصادرة مواد ومعدات البناء وذلك للقضاء على البناء العشوائى، مشيرا انة في هذا الشأن قامت المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات إزالة تضمنت جميع مراكز وأحياء المحافظة حيث تم إزالة 45 مخالفة وحالة تعدى فى المهد خلال الفترة من 18/5 إلى 25/5/2019.

تمثلت فى ازالة 15 حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و3 سهم بقرى ميت الليث والهياتم والبنوان وأبو على ومحلة حسن.

وقام مركز ومدينة قطور بإزالة 11 حالة تعدى ومخالفة فى المهد شملت إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 12 قيراط بقرية الشين وأزالة حالة تعدى على حرم الطريق الدولى فى المهد فجراً ، وفك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى مع مصادرة الخلاطة.

وفي مركز ومدينة بسيون تم تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الإصلاح الزراعى على مساحة 1200متر مربع .

بينما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 8 حالات تعدى وبناء مخالف فى المهد على مساحة 1300م2 بنطاق المدينة وقرية أبو صير وتم مصادرة الأسمنت المستخدم فى البناء

بينما قام حى أول طنطا بإزالة عقار قديم يمثل خطر داهم على المارة بشارع على فضل من ترعة الشيتى. وأزالة الدور العاشر العلوى بشارع عبد الحميد عبد الرحمن بمنطقة الإستاد.

وفي حى ثانى طنطا تم بإزالة منسوب مبانى جزء خلفى بالدور العاشر علوى أخر شارع سعيد .. وأيضاً أزالة 2 شدة خشبية فى المهد لإستكمال دور خدمات بمنطقة الإستاد

وقام حى أول المحلة الكبرى بإزالة سقف الدور الثانى عشر علوى لعمارة مخالفة متجاوزة للإرتفاع بشارع خالد بن الوليد

ووجه محافظ الغربية بإستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفات جديدة مع الإستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقاً.