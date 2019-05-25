توثيق 17 حالة زواج بدون اوراق ثبوتية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصل فرع المجلس القومى للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، حملة استخراج أوراق ثبوتية للأهالى بقرية التلول بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقالت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، إن الحملة تأتى ضمن تنفيذ مبادرة توفير حياة كريمة كريمة لأهالى قرية التلول التى صنفت ضمن القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحملة متواصلة لاستخراج كافة الأوراق الثبوتية اللازمة للأهالى من سكان القرية الذين لم يتمكنوا من استخراجها.

وقالت مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم توثيق 17 حالة تصادق على الزواج، لحالات زواج لم يسبق توثيقها بالقرية الأم التلول والتجمعات التابعة لها.



توثيق حالات الزوج بشمال سيناء



توثيق حالات الزوج بشمال سيناء



توثيق حالات الزوج بشمال سيناء



توثيق حالات الزوج بشمال سيناء