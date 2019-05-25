تعيين 4 وكلاء جدد بكليات جامعة بنها

القليوبيه - نيفين طه وإبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين 4 وكلاء جدد بعدد من الكليات.

وشملت القرارات تعيين كلا من الدكتور طارق أحمد الششتاوى الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما أصدر رئيس الجامعة قرار بتعيين الدكتورة راندا محمد أحمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشرى وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان على عثمان الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح "السعيد"، أن الهدف من تلك القرارات، هو ضخ دماء جديدة بتلك المناصب حفاظا على استمرارية جامعة بنها نحو التقدم، والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.