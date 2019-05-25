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تعليم أسوان": اسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية واضحة ومن الكتاب المدرسى

السبت، 25 مايو 2019 04:57 م
تعليم أسوان": اسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية واضحة ومن الكتاب المدرسى تفقد الامتحانات
أسوان ندى سليم
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أكد  السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،علي حسن سير العمل داخل لجان الامتحانات لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة،موضحا  بأن الامتحانات تسير بشكل جيد ويسودها الهدوء والانضباط  ولا يوجد ما يعكر صفو اللجان ولم ترد أى شكوى من الطلاب،كما أن ورقة الأسئلة واضحة الطباعة والأسئلة من الكتاب المدرسى. 
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان،خلال تفقده على لجان مدرسة الرمادى قلبى الصناعية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية، على أنه تم التأكيد على الطلاب أن المواد (فقط) التى كان من المقرر تأدية إمتحانها الخميس الماضى الموافق 23 مايو الجارى تم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم، مؤكدا على الالتزام بتطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة المنظمة للعملية الإمتحانيه . 
 
 
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