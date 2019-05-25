تعليم أسوان": اسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية واضحة ومن الكتاب المدرسى

أسوان ندى سليم

أكد السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،علي حسن سير العمل داخل لجان الامتحانات لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة،موضحا بأن الامتحانات تسير بشكل جيد ويسودها الهدوء والانضباط ولا يوجد ما يعكر صفو اللجان ولم ترد أى شكوى من الطلاب،كما أن ورقة الأسئلة واضحة الطباعة والأسئلة من الكتاب المدرسى.