تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد

فى إطار مساعى الحكومة لتقليل الازدحام بالمدن والربط بين المناطق بعضها البعض والتيسير على المواطن، وضعت الحكومة خطة لتطوير الكبارى على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الجديد 2019/2020، سواء بالتجديد أو التقوية أو استكمال إنشاء محاور جديدة.
وتشمل خطة تطوير الكبارى خلال العام الجديد الآتى:
1- كبارى على النيل
- استكمال إنشاء محاور النيل وهى (جرجا، طما، ديروط، سمالوط، قوص، دراو، كلابشة، طملاي) بالإضافة إلى محور كوبرى عدلى منصور على النيل ببنى سويف.
- إنشاء عدد 2 كبارى جديدة وهى (بديل خزان أسوان، عمروس).
2- كبارى علوية:
استكمال عدد 17 كوبرى علوى منها (جرجاً العلوى، البلينا، المراغة، قوص العلوى، كوبرى علوى على طريق العياط / بنى سويف، كوبرى أعلى مزلقان ميت غمر، كوبرى كفر شكر العلوى، إحلال وتجديد 4 كبارى على ترعة النوبارية، قلما على الطريق الزراعى، الشرقاوية).
3- إحلال وتجديد الكبارى الضعيفة:
تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتجديد وتقوية الكبارى الضعيفة المقامة على المجارى المائية التى لا تتناسب حمولتها التصميمية مع الاحمال المحورية وإنشاء كبارى مشاة لتيسير عبور المشاة والحد من الطرق.
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