سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد

السبت، 25 مايو 2019 01:20 م
تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد مشروعات الكباري
كتبت: نورا فخرى
إضافة تعليق

فى إطار مساعى الحكومة لتقليل الازدحام بالمدن والربط بين المناطق بعضها البعض والتيسير على المواطن، وضعت الحكومة خطة لتطوير الكبارى على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الجديد 2019/2020، سواء بالتجديد أو التقوية أو استكمال إنشاء محاور جديدة.

وتشمل خطة تطوير الكبارى خلال العام الجديد الآتى:

1- كبارى على النيل

- استكمال إنشاء محاور النيل وهى (جرجا، طما، ديروط، سمالوط، قوص، دراو، كلابشة، طملاي) بالإضافة إلى محور كوبرى عدلى منصور على النيل ببنى سويف.

- إنشاء عدد 2 كبارى جديدة وهى (بديل خزان أسوان، عمروس).

 

2- كبارى علوية:

استكمال عدد 17 كوبرى علوى منها (جرجاً العلوى، البلينا، المراغة، قوص العلوى، كوبرى علوى على طريق العياط / بنى سويف، كوبرى أعلى مزلقان ميت غمر، كوبرى كفر شكر العلوى، إحلال وتجديد 4 كبارى على ترعة النوبارية، قلما على الطريق الزراعى، الشرقاوية).

 

3- إحلال وتجديد الكبارى الضعيفة:

تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتجديد وتقوية الكبارى الضعيفة المقامة على المجارى المائية التى لا تتناسب حمولتها التصميمية مع الاحمال المحورية وإنشاء كبارى مشاة لتيسير عبور المشاة والحد من الطرق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

متحدث المالية: المواطن شريك أصيل فى إعداد الموازنة العامة للدولة

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مشروع الموازنة عالج العديد من أوجه إهدار الإنفاق

256.752 مليون جنيه إجمالى الموازنة الجديدة لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية

الكبارى

الحكومة

الموازنة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة