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تعرف إيه عن حساسية البصل.. أعراضها على جسمك

السبت، 25 مايو 2019 09:00 ص
تعرف إيه عن حساسية البصل.. أعراضها على جسمك البصل - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل
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البصل مكون مهم وضرورى لإعداد مجموعة كبيرة من الأطباق المطبوخة والوصفات خاصة الأكلات الشعبية المصرية، ولكن هناك أشخاص يعانون من نوع فريد من أنواع الحساسية وهو "حساسية البصل"، فعند أكله أو لمسه أو شم رائحته فقد تظهر عليهم أعراض صحية كثيرة قد تصل إلى فقدان الوعى، وفقا لما أكده موقع "healthline".

 

ما هى حساسية البصل 

وجود حساسية من البصل حقيقية أمر نادر الحدوث، وفى حالة حدوثها يقوم الجهاز المناعى بتحديد البصل ويتعامل معه كمادة خطر دخلت إلى الجسم، ويبدأ فى اتخاذ تدابير وقائية، وإطلاق مواد كيميائية مثل الهستامين، ولكن هناك فرق بين الإصابة بحساسية مرضية من البصل وتحصص منه أو عدم القدرة على هضمه.

 

الفرق بين الحساسية المرضية والتحسس

وجود تحسس من البصل (أو التعصب) هو أمر شائع أكثر يتنتج عن عدم تحمل الطعام الذى يحتوى على البصل بسبب عدم القدرة على هضمه وليس بسبب تفاعل الجهاز المناعى.

 

بصل
بصل

أعراض حساسية البصل

  • طفح جلدى فى أى مكان على الجسم.
  • حكة فى الفم.
  • تورم في الشفاه أو الوجه أو اللسان أو الحلق.
  • إحتقان بالأنف.
  • صعوبة في التنفس.
  • غثيان.
  • إسهال.
  • آلام في المعدة.
  • التشنج.
  • غازات بالبطن.
  • الدوخة أو الدوار.

علاج حساسية البصل 

الحساسية المفرطة غالبًا ما يتم علاجها بمجرد توقف استخدام البصل فى الطعام، كما أنها تستجيب بشكل جيد عادة للعلاجات فى المنزل، أما فى حالة ظهور أعراض شديدة مثل القيء أو الضيق المعدى الذى لا يتوقف، أو الدوار، أو صعوبة فى التنفس، فالأمر يحتاج تدخلا طبيا فورا.

 


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