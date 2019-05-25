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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 259 مليون جنيه، أعقبه "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 51.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 238.1 مليون جنيه.
    
وجاءت فى المركز الثالث "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 9.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 97.1 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 8.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 96.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 5.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 80.4 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 2.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 71.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 3.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 64.1 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 58.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 51.4 مليون جنيه.

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