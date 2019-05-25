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تدعيم سحارة مصرف الرهاوى بخط جديد قطر 3.2 متر بتكلفة 32 مليون جنيه

السبت، 25 مايو 2019 12:32 م
تدعيم سحارة مصرف الرهاوى بخط جديد قطر 3.2 متر بتكلفة 32 مليون جنيه مصرف الرهاوى
كتبت أسماء نصار
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بدأت الأجهزة المعنية تنفيذ أعمال لتدعيم سحارة مصرف الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط سكة حديد مصر أسوان وذلك لاستيعاب التصرفات الزائدة حيث تشمل الأعمال تشمل تدعيم السحارة بخط جديد قطر 3.2 متر بالدفع النفقى بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه .

وتم التشديد بسرعة إنهاء الأعمال فى اقرب وقت وتسليك الخطوط القديمه للسحارة وذلك للاستفادة بكافة الفتحات القائمة لامرار التصرفات جنبا الى جنب مع ما يتم انشاؤه من خطوط جديدة والعمل على سرعة إنهاء الأعمال السارية وتلافى التأخير الحاد فى معدلات التنفيذ مع حل كافة مشاكل الموقع والتنفيذ .

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ خط جديد للسحارة قطر 3.2 متر عام 2016 بتكلفة تعدت الـ 52 مليون جنية مقاولة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة.

 


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