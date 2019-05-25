سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 167 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الفيوم

السبت، 25 مايو 2019 01:14 م
تخصيص 167 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الفيوم صلاة العيد-ارشيفية
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق
 
 
 
خصصت مديرية أوقاف الفيوم عدد 167 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك،في مختلف مراكز وأحياء المحافظة،لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.
 
وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،أنه قد تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة،كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد،مشيراً إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.
 
وأضاف المحافظ أن الساحات الــ 167 التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 3 ساحات ببندر أول الفيوم،و4 ساحات ببندر ثان، و36 ساحة بمركز الفيوم،و33 ساحة بمركز ومدينة سنورس،و11 ساحة بمركز ومدينة أبشواى،و37 ساحة بمركز ومدينة إطسا،و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و6 ساحات بمركز يوسف الصديق، و13 ساحة بالشواشنة
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وكيل أوقاف جنوب سيناء: 56 مسجدا و17 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

صور.. ساحات صلاة العيد تستعد لاستقبال المصلين فى بنى سويف

الأوقاف تعلن استعداد ساحات صلاة العيد لاستقبال المصلين

مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع": مستعدون لتأمين 208 ساحة صلاة بالعيد

‏تخصيص 54 ساحة لصلاة عيد الأضحى بقليوب

شاهد فى دقيقة.. أعداد ساحات صلاة عيد الأضحى والضوابط الخاصة بها

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة