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تحطم مروحية عسكرية أمريكية فى أفغانستان

السبت، 25 مايو 2019 02:56 م
تحطم مروحية عسكرية أمريكية فى أفغانستان تحطم - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلن مسؤول أمريكى اليوم السبت أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت خلال “هبوط صعب” لها فى أفغانستان مشيراً إلى إصابة ركابها وطاقمها بجروح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

 

ونقلت فرانس برس عن الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان قوله “إن طائرة (سي إتش 47 شينوك) اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند” مشيراً إلى أنها دمرت بالكامل دون أن يوضح ماهية المهمة.

 

ولفت إلى أن المروحية “لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد” مبيناً أن حالة ركاب الطائرة الأفغان والأمريكيين مستقرة.


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