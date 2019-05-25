تحرير 763 مخالفة مرورية وفحص 19 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسيير السيولة المرورية التى أسفرت عن تحرير 763 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 19 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.