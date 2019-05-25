تحرير 21 مخالفة في حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى تحرير 21 مخالفة تعدي لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي.

كما أسفرت حملة استهدفت مناطق الدقي، والعجوزة، وبولاق الدكرور، والهرم، ومدينة 6 أكتوبر، عن تحرير 659 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.