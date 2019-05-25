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تحرير أكثر من 100 مخالفة فى 4 إدارات تموينية فى الإسكندرية

السبت، 25 مايو 2019 07:42 م
تحرير أكثر من 100 مخالفة فى 4 إدارات تموينية فى الإسكندرية حملات تموين
الإسكندرية - جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تموينية مكبرة على مستوى الإدارات المختلفة، وذلك بناءً على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق.

 

وحررت إدارة تموين العامرية، شرق وغرب ووسط الإسكندرية نحو 110 محاضر مخالفة. 

 

وتنوعت أنواع المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن لأحد المخابز، تجميع عدد 10 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، غش تجارى لعدد 30 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 33 كجم داخل أجوبة دقيق فاخر.

 

وكذلك عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز، عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، عدم احتفاظ بسجل التفتيش، مخبز سياحى بدون ترخيص، عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، حيازة سلع منتهية الصلاحية، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 


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